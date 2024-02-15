Подмосковье 15 февраля 2024, 14:25 Министерство благоустройства назвало самые популярные дизайнерские карусели в Подмосковье за неделю Пресс-служба Минблаго МО

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За неделю дизайнерские карусели Подмосковья посетили около четырех тысяч человек. Самой популярной стала установленная в сквере имени Зайцева в Коломне. На ней прокатились более 700 отдыхающих.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, еще 500 человек воспользовались аттракционом в Сергиевом Посаде и 400 — в Ногинске.

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В ведомстве напомнили, что все дизайнерские карусели бесплатные для катания.

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