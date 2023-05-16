Подмосковье 16 мая 2023, 10:33 Министерства ЖКХ и здравоохранения Подмосковья обеспечат резервными электростанциями для бесперебойной работы Министерство ЖКХ

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Подмосковные министерства энергетики, ЖКХ и здравоохранения получат почти 250 передвижных электростанций в этом году. Резервные генераторы уже передает аварийно-восстановительная служба (МОС АВС).

Станции закупают для министерств по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В экстренной ситуации, при отключении электроэнергии они помогут поддерживать жизнеобеспечение важнейших объектов региона: больниц, котельных, канализационно-насосных станций и других.

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Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский сообщил, что с середины февраля сотрудники МОС АВС передали уже 85 станций, а за год их будет окло 250. МинЖКХ получит 147 дизельных установок, Министерство энергетики — 20, Министерство здравоохранения — 77.