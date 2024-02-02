Подмосковье 02 февраля 2024, 12:36 Мининвест Подмосковья рассказал о росте числа пользователей платформы «Мой экспорт» Unsplash

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Платформа «Мой экспорт» — это сервис, направленный на поддержку представителей бизнеса России. В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что в 2023 году число пользователей увеличилось на 12 тысяч. Теперь ей пользуются 26 тысяч юридических лиц и ИП.

За год «Мой экспорт» предоставил 115 тысяч услуг. С его помощью пользователи могут получить онлайн-доступ к государственным и другим услугам, необходимым для выхода компаний на международный рынок. Сервисы на платформе предназначены как для потенциальных экспортеров, так и для компаний, которые уже ведут внешнеэкономическую деятельность.

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«За 2023 год платформа „Мой экспорт“ благодаря усовершенствованиям стала еще ближе к своей цели — стать идеальной цифровой площадкой для успешного экспортного бизнеса. Наша платформа постоянно совершенствуется, и мы ожидаем, что количество пользователей будет продолжать расти», — уточнила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Самыми популярными услугами в 2023 году стали получение фитосанитарного сертификата, компенсация участия в выставках и бизнес-миссиях, подбор маркетплейсов и другие.

Напомним, платформу запустили в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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