Мининвест рассказал о развитии бизнеса в парках Подмосковья | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 15:47 Мининвест рассказал о развитии бизнеса в парках Подмосковья Мининвест

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Сегодня в парках Подмосковья работают около 700 представителей малого и среднего предпринимательства, занимающие 1236 торговых точек. Как сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, более 50% такого бизнеса разместили на участках, предоставленных без торгов.

В ведомстве подчеркнули, что 54% предпринимателей заключили договоры аренды на срок, не превышающий один год. Подмосковье продолжает развивать единый стандарт работы с бизнесом, что значительно упрощает процедуры, необходимые для старта деятельности.

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Система регламентирует не только необходимое в каждом парке количество объектов бизнеса в зависимости от их рода деятельности и масштаба, но типы договоров, сроки и условия предоставления участков, даты проведения торгов и внешний вид торговых точек.

Локацию для бизнеса в парке размещены на инвестиционном портале Подмосковья. Также на сайте можно подать заявку на размещение объекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности.

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