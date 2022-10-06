Подмосковные колледжи начнут обучать специалистов по соглашениям с инвесторами | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 17:21 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковные колледжи начнут обучать специалистов по соглашениям с инвесторами

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Более 40 соглашений между инвесторами и образовательными учреждениями Подмосковья заключены при поддержке регионального Мининвеста. Колледжи обучат специалистов по специальностям, которые необходимы крупным инвесторам.

«До конца года планируется заключить еще порядка 70 таких соглашений, а на данный момент подписано уже 48. Наши колледжи начали готовить сотрудников для компаний, которые реализуют импортозамещающие проекты в Подмосковье», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Инвесторы сами смогут принимать участие в процессе обучения посредством наставничества и предоставления мест для прохождения практики. Нужные специальности — повара, сварщики, электрики, токари, операторы станков и многие другие.

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В Подмосковье реализуется более 120 проектов в сфере импортозамещения. На новых производствах будет создано свыше 14,5 тысячи новых рабочих мест. Соглашения с колледжами позволят инвесторам оперативно решить кадровый вопрос, а выпускникам –трудоустроиться.

После того как два колледжа Подмосковья присоединились к проекту «Профессионалитет», студенты получили возможность уже во время обучения проходить стажировки в крупных компаниях и устраиваться работать. Губернатор Андрей Воробьев предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину подключить к программе малый и средний бизнес. Инициативу поддержали.

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