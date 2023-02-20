Подмосковье 20 февраля 2023, 13:28 Мининвест Подмосковья запустил серию подкастов с предпринимателями

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Мининвест Подмосковья запустил серию подкастов с предпринимателями региона. Они расскажут об истории своего бизнеса в аудио- и видеоформате на платформах RuTube, YouTube и podcast.

Как рассказала глава министерства Екатерина Зиновьева, предприниматели расскажут в подкастах о том, как работает бизнес, поделятся своим опытом и расскажут о возможных ошибках у новичков.

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«Диалог с бизнесом — одна из основ нашего с ним эффективного взаимодействия. Причем ведем мы его не только в формате работы с обращениями и решения проблем», — отметила глава министерства.

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Первым участником диалога стал Рафаэль Хабиров, основатель компании «Мобитрак». Он рассказал о том, как запустить бизнес с нуля, сколько это стоит, а также дал ценные советы желающим начать свое дело.

Среди участников подкастов будут соцучредитель бизнес-парка «Улей» Марина Давыдова, генеральный директор компании «Фарма» Евгения Шапиро, сооснователь «Иль Мио Мороженко» Ирина Митанова и другие. Диалоги с ними можно послушать на инвестпортале Подмосковья.

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