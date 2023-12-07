Подмосковье 07 декабря 2023, 19:10 Мининвест Подмосковья сообщил о старте приема заявок на конкурс российских брендов Прошлогодние победители / Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Стартовал прием заявок на конкурс российских брендов «Знай наших». Его цель — поддержка развития перспективных отечественных производителей. Принять участие могут представители МСП, чьи компании имеют высокую степень локализации производства.

«В прошлом конкурсе от Московской области принимали участие более 100 компаний. Они представили различные производственные сферы: медицина, транспорт, космическая отрасль, машиностроение, пищевая, химическая, швейная, косметическая и другие виды промышленности», — прокомментировала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Конкурсанты смогут представить производство в нескольких номинациях: «Продукты и питание», «Потребительские товары», «Креатив», «ИТ» и «Высокие технологии». Подробнее с условиями участия можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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