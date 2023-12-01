Подмосковье 01 декабря 2023, 12:37 Мининвест Подмосковья рассказал о производстве экологических продуктов в Балашихе Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Идеология еды» наладила в Балашихе производство восьми тонн готовой экопродукции в сутки. Предприятие сотрудничает с такими торговыми сетями, как «Азбука вкуса» и «Вкусвилл». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания „Идеология вкуса“ ориентирована на создание здоровой продукции без использования ароматизаторов и вкусовых добавок», — уточнили в ведомстве.

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Организация делает 12 видов сандвичей, 20 видов пирожков, порядка 20 разновидностей кондитерских изделий и пять видов блинов.

Компания имеет 15 цехов полного цикла и склады на площади более трех тысяч квадратных метров. На предприятии работают свыше 100 человек.

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