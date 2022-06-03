Мининвест Подмосковья назвал топ-3 дружественных стран, инвестирующих в регион

Проекты Подмосковья получили инвестиционную поддержку от 10 дружественных стран. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Московская область по-прежнему является привлекательным регионом для иностранных инвесторов. Высокий уровень инвестиционного доверия не смогли снизить даже антироссийские санкции. На данный момент Подмосковье активно взаимодействует с инвесторами из 10 дружественных стран. Зиновьева отметила, что Мининвест Московской области готов расширить этот список в дальнейшем.

«На территории Подмосковья заявлено 23 инвестиционных проекта, которые уже завершены или находятся в процессе реализации. Общий объем инвестиций по этим проектам составляет около 90 миллиардов рублей. Будет создано более 10 тысяч рабочих мест», — сообщила Зиновьева.

Крупнейшими инвесторами в Подмосковье среди дружественных стран являются компании из Индии и Турции. Суммарно они уже открыли 10 производственных предприятий в регионе. Еще четыре крупных инвестпроекта находятся в процессе реализации.

Больше всего средств среди дружественных стран в Подмосковье вложили турецкие инвесторы. Их общие вложения в регион составили почти 30 миллиардов рублей. На втором месте — компании из Китая. Они инвестировали в Подмосковье 18 миллиардов рублей. Замыкают топ-3 компании из Вьетнама.

Также в Московской области также работают компании Сербии, Бразилии и Таиланда.