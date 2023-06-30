Подмосковье 30 июня 2023, 15:47 Мининвест Подмосковья напомнил предпринимателям о бесплатных проверках бизнеса

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Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области напомнило предпринимателям о возможности бесплатно проверить бизнес в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Услугу оказывает центр «Мой бизнес».

«Субъекты малого и среднего предпринимательства могут бесплатно проверить свой бизнес по 44 показателям, а индивидуальные предприниматели — по 24. Комплексный анализ деятельности компании основывается на данных из официальных источников», — уточнили в ведомстве.

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Центр анализирует 22 стоп-фактора для юридических лиц и 10 — для ИП. Подать заявку можно через инвестиционный портал Московской области. Услуга предоставляется на цифровой платформе МСП.РФ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья.

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