Подмосковье 15 июня 2023, 19:06 Мининвест Подмосковья и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2023 Мининвест

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Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и ПАО «Сбербанк» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2023. Об этом сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Сегодня на сопровождении Мининвеста в разных стадиях реализации находятся более 800 проектов с объемом инвестиций от 30 миллионов рублей. В общей сложности это 1,5 триллиона рублей инвестиций и свыше 150 тысяч рабочих мест. Ежегодно в Подмосковье вводятся в эксплуатацию порядка 450 инвестпроектов, это как новые предприятия, так и их расширение, а также модернизация. В 2022 году введено 462 инвестиционных проекта», — подчеркнула зампред.

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По ее словам, это колоссальная работа, в которой немаловажно заручиться поддержкой надежного партнера — Сбербанка. В соглашение поставили подписи Зиновьева и вице-президент, председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

«В 2021-2022 годах благодаря поддержке „Сбера“ в области реализовано более 15 инвестиционных проектов с объемом финансирования более 40 миллиардов рублей. Подписанное соглашение поможет привлечь к участию в приоритетных проектах Московской области еще большее количество надежных субъектов промышленности и инвестиционных компаний», — отметил Титов.

Правительство Московской области на полях ПМЭФ заключило соглашение о сотрудничестве с Ростехом. Подписи поставили губернатор региона Андрей Воробьев и генеральный директор ПАО «ОАК», вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Слюсарь.

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