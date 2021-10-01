Мининвест Подмосковья открыл прием заявок на субсидии для социальных проектов

Заявки на получение субсидий для социальных бизнес-проектов начали принимать в Мининвесте Подмосковья. Размер гранта составит от 100 до 500 тысяч рублей. Но он не может быть более 50% от объема инвестиций в проект.

Это могут быть проекты, направленные на развитие здорового образа жизни, дополнительного образования или культуры, на работу с инвалидами и не только.

Как сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, прием заявок стартовал 1 октября.

На такие субсидии могут рассчитывать предприятия малого и среднего бизнеса, имеющие статус социальных.

Из федерального и регионального бюджетов выделяется свыше 134 миллионов рублей на субсидирование затрат для проектов Екатерина Зиновьева.

Отправить заявку на конкурс можно онлайн на подмосковном портале «Госуслуги». Прием продлится до 30 октября.

Все подробности об условиях участия в отборе можно узнать в центрах оказания услуг «Мой бизнес», по телефону 0150 или на электронной почте 0150@mosreg.ru.