21 августа 2023, 14:11
Мининвест наградил благодарностями 22 киберспортсменов из Подмосковья
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московкой области наградило благодарственными письмами участников всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований „Кибердром“». Ведомство отметило 22 киберспортсменов.
Всего в соревнованиях поучаствовали четыре команды АО «Машиностроительное конструкторское бюро „Факел“, АО „НПП „Исток“ им. Шокина», АО «Национальный центр вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова» и АО «Центр научно-технических услуг „Динамика“. Из них три прошли в финал.
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Благодарности вручил замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский.
«Все команды Московской области продемонстрировали высокий уровень организации комплекса мероприятий по обеспечению обучения и выполнения конкурсных испытаний среди детей сотрудников организаций промышленности, студентов отраслевых ВУЗов и молодых специалистов предприятий», — уточнили в ведомстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио.
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