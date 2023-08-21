Подмосковье 21 августа 2023, 14:11 Мининвест наградил благодарностями 22 киберспортсменов из Подмосковья Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Министерство инвестиций, промышленности и науки Московкой области наградило благодарственными письмами участников всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований „Кибердром“». Ведомство отметило 22 киберспортсменов.

Всего в соревнованиях поучаствовали четыре команды АО «Машиностроительное конструкторское бюро „Факел“, АО „НПП „Исток“ им. Шокина», АО «Национальный центр вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова» и АО «Центр научно-технических услуг „Динамика“. Из них три прошли в финал.

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Благодарности вручил замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский.

«Все команды Московской области продемонстрировали высокий уровень организации комплекса мероприятий по обеспечению обучения и выполнения конкурсных испытаний среди детей сотрудников организаций промышленности, студентов отраслевых ВУЗов и молодых специалистов предприятий», — уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио.

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