Подмосковье 16 июня 2023, 12:47 Мининвест и производитель кабельной продукции в Мытищах подписали соглашение на ПМЭФ Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и АО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» подписали соглашение о модернизации действующего на производстве процесса гальванического покрытия проволоки. Контракт заключили на полях ПМЭФ.

Подписи в документе поставили зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева и собственник АО «ОКБ КП» Николай Ураев.

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«Компания планирует на своем действующем предприятии в Мытищах усовершенствовать производство кабельно-проводниковой продукции. Общий объем инвестиций составит около 360 миллионов рублей. Реализовать инвестпроект предприятие планирует в течение пяти лет», — рассказала Зиновьева.

Основными потребителями продукции предприятия являются разработчики и изготовители изделий, где нужна передача сигнала по проводам. Это аэрокосмическая отрасль, машиностроение, судостроение, радиоэлектронная техника и другие сферы.

«Постоянно модернизируем наше производство: закупаем новое оборудование, дорабатываем существующие производственные линии, отрабатываем новые технологии и автоматизируем рабочие процессы. В связи с резким ростом спроса на отечественную кабельно-проводниковую продукцию, особенно нашего производства, нам пришлось в кратчайшие сроки дополнительно наращивать производственные мощности», — отметил Ураев.

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