Минимущество запустило телеграм-бот с информацией о земельных участках Подмосковья

Минимущество Подмосковья запустило в работу телеграм-бот, позволяющий получить информацию о земельных участках, находящихся в собственности региона и муниципалитетов, в онлайн-режиме. Он поможет сэкономить время и быстро получить необходимые сведения.

Зампред Правительства Подмосковья Анна Кротова рассказала, что бот сможет предоставить информацию в течение минуты. Сервис, по ее словам, будет полезен гражданам и бизнесу. О функциях сервиса рассказала подробнее глава Минимущества Наталья Адигамова.

«Мы создали очень простой и удобный сервис — телеграмм-бот, с помощью которого можно получить справочную информацию о земельных участках, выставленных в аренду или на торги: местоположение, категорию, площадь, вид разрешённого использования. При этом есть ещё полезная функция: если участок необходимо подобрать для реализации бизнес-проекта, бот направит заявителя на Инвестпортал Московской области», — рассказала Адигамова.

Источник фото: телеканал «360»

Узнать информацию об участке можно, отправив боту кадастровый номер, который можно найти на публичной карте, или воспользоваться функциями меню.