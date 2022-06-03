Минимущества Подмосковья нашло 14 дополнительных земель для инвестпроектов

Минимущества Подмосковья нашло 14 дополнительных участков земли для реализации инвестпроектов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Минимущества планирует использовать новые объекты в региональном хозяйственном обороте и сделать их собственностью области. Часть из подобранных объектов уже нашла своих правообладателей. В данный момент ведомство активно работает над оформлением необходимых документов.

«В рамках комплексного мониторинга в этом году в Подмосковье осмотрено более 225 земельных участков. Общая площадь обследованных земель как сельхозназначения, так и иных категорий составила около пяти тысяч гектаров, что позволило выявить 14 новых участков, которые мы сможем предложить инвесторам», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она отметила, что проверка выявила нецелевое использование двух земельных участков, общая площадь которых превышает пять гектаров. Они находятся в городском округе Щелково общей площадью более 5 га. Их уже готовят под инвестиционный проект по комплексному развитию территории.