Подмосковье 28 июня 2023, 12:57 Минимущество напомнило о виртуальных помощниках в земельных вопросах в Подмосковье Фото Минимущества

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Жителям Подмосковья напомнили о Telegram-ботах, которые помогают узнать важную информацию по земельным вопросам. Сервис позволяет получить местоположение участка, его категорию, площадь и другие данные.

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, один из ботов помогает жителям получить информацию об участке, выставленном в аренду или на торги. Он полезен также для предпринимателей. Для использования бота нужно знать кадастровый номер объекта или использовать меню, которое поможет получить нужные данные.

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Другой бот помогает рассчитать стоимость прирезки при перераспределении земельного участка. Для этого нужно отправить кадастровый номер и желаемую площадь.

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