Подмосковье 07 июня 2023, 02:30 Минимущества Подмосковья приняло участие в дагестанской литературной акции «Читаем Расула» пресс-служба правительства Республики Дагестан

Читать 360tv в

Правительство республики Дагестан запустило акцию «Читаем Расула», посвященную творчеству поэта Расула Гамзатова, сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. От регионального ведомства в проекте принял участие первый заместитель министра Алексей Вьюрков, который зачитал отрывок произведения «Берегите друзей».

Акцию «Читаем Расула» запустил председатель правительства республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов. Представители органов власти субъекта прочли стихи Расула Гамзатова на родных языках. По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, многонациональная литература России может объединить различные народы страны.

Реклама

«Расул Гамзатов был выдающимся поэтом, литератором, внес большой вклад в российскую литературу. И сегодня стихи великого поэта продолжают звучать, как напутствие каждому из нас. Благодарим коллег из Минимущества Дагестана за возможность принять участие в масштабной литературной акции», — отметила глава ведомства.

Поэт Расул Гамзатов родился в 1923 году в дагестанском селе Цада. Преимущественно автор писал на аварском языке, но для множества поклонников творчества поэта стихи переводились и на другие языки. Президент России Владимир Путин объявил 2023 год годом Расула Гамзатова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».