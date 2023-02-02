Подмосковье 02 февраля 2023, 23:57 Минимущества выделило землю под строительство офиса врача общей практики и двух ФАПов в Волоколамском округе Викимедиа

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В Волоколамском округе построят два фельдшерско‑акушерских пункта и офис врача общей практики в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Для этих целей уже выделены земельные участки, сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

«Общая площадь составляет 0,6 гектара. В деревне Ботово, селе Спасс будут возведены фельдшерско‑акушерские пункты площадью 200 квадратных метров, а в деревне Судниково — офис врача общей практики площадью 600 квадратных метров. Новые медучреждения позволят повысить качество и доступность медицинской помощи для жителей сельских территорий», — отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

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В офисе врача общей практики в деревне Судниково будут располагаться кабинеты врача и манипуляционные кабинеты, в том числе прививочный и процедурный.

В ФАПах будут размещены приемный и смотровой кабинеты, процедурная, прививочная, стерилизационная комната, помещение для хранения лекарств, пространство для отдыха персонала.

Прилегающие территории будут комплексно благоустроены, добавили в пресс-службе.

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