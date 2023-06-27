Подмосковье 27 июня 2023, 13:03 Минимущества составило список участков под ИЖС в Подмосковье Фото Минимущества

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Министерство имущественных отношений Московской области предложило местным жителям земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Их можно взять в аренду на 13 лет и два месяца.

Перечень участок можно найти по ссылке. Они имеют площади от восьми до 17 соток.

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«Такой срок вполне достаточен для того, чтобы построить на участке жилой дом и зарегистрировать на него право собственности. После того, как будут оформлены права на жилой дом, арендатор сможет приобрести земельный участок в собственность, либо продолжать использовать земельный участок на праве аренды», — рассказала министр Наталья Адигамова.

По ее словам, для арендаторов будет действовать льготная ипотечная программа на строительство частных жилых домов.

Помимо земельных участков, выставленных на торги под индивидуальное жилищное строительство, в аренду предлагается земля под объекты дорожного сервиса и сельскохозяйственного производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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