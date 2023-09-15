Подмосковье 15 сентября 2023, 12:54 Минимущества Подмосковья рассказало о способах проверить подлинность техпаспортов недвижимости Фото пресс-службы МОБТИ

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В Подмосковье нередко встречаются случаи подделки документов от Бюро технической инвентаризации (БТИ). В Министерстве имущественных отношений Подмосковья рассказали, как можно проверить подлинность техпаспортов недвижимости и не стать жертвой мошенников.

В целях предотвращения фальсификации документов с 2018 года БТИ маркирует выдаваемые документы QR-кодом и уникальным номером. Для проверки подлинности паспорта нужно ввести эти данные на официальном сайте организации в пункте «Проверь технический паспорт, поэтажный план и экспликацию» раздела «Услуги и сервисы».

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Если информация о документе отображается зеленым цветом — значит, паспорт подлинный. В других случаях нужно обратиться в ближайшее территориальное отделение БТИ для проверки данных в архиве.

Также в Минимущества добавили, что граждане нередко обращаются к недобросовестным кадастровым инженерам в целях экономии, в результате чего клиенты остаются обманутыми. Чтобы этого избежать, за оформлением техпаспортов необходимо обращаться только в региональное БТИ.

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