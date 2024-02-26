Подмосковье 26 февраля 2024, 13:17 Минимущества Подмосковья проведет онлайн-вебинары по земельным услугам 28 февраля Unsplash

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Раз в две недели Минимущества Подмосковья проводит вебинары по земельно-имущественным отношениям. Очередная встреча состоится 28 февраля в 13:00. Представители ведомства расскажут о типовых ошибках, которые допускают заявители при подаче документов на госуслугах, а также ответят на другие интересующие вопросы.

«В наших вебинарах принимают участие физические и юридические лица, которые могут с помощью данного сервиса получить квалифицированную помощь в любом удобном для себя месте, без личного визита в орган власти», — подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Темами обсуждения станут: выдача разрешения на использование земельного участка Московской области, получение выписки из реестра собственности, перевод земель частной собственности в иные категории и многие другие.

Для участия в вебинаре необходима регистрация. Для этого следует авторизоваться на портале госуслуг, зайти в раздел «Земля и стройка» — «Имущественные отношения» и ввести данные.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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