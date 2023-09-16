Подмосковье 16 сентября 2023, 21:45 Минимущества Подмосковья оценило сборы налога на землю по повышенной ставке в два млрд рублей пресс-служба г.о. Королев

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Министерство имущественных отношений Московской области провело совещание по вопросу расчета налога по повышенной ставке в ходе муниципального земельного контроля. По словам главы ведомства Натальи Адигамовой, начисления с начала года составили более 1,9 миллиарда рублей.

«Совместно с коллегами из налоговой в этом году мы подготовили план осмотров мунземконтроля, который включает 271 тысячу земельных участков. Именно по ним, согласно проведенным предварительным камеральным проверкам, не доплачиваются налоги в бюджет Подмосковья», — отметила министр.

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Также на совещании подняли вопрос качества предоставляемых материалов муниципального земельного контроля, которые направляют в налоговую для применения ставки 1,5 процента.

«Для того чтобы начислить повышенную налоговую ставку, нам необходим исчерпывающий перечень документов, подтверждающих факты использования земельного участка не по целевому назначению. К таким фактам-основаниям относятся в частности сведения, представленные муниципальным земельным контролем», — подчеркнула начальник отдела имущественных и ресурсных налогов УФНС России по Московской области Наталья Симакова.

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