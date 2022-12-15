Подмосковье 15 декабря 2022, 17:32 Минимущества Подмосковья назвало самые популярные онлайн-услуги для жителей Министр имущественных отношений Подмосковья Филиппов заявил о переводе в онлайн всех услуг

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Жители Московской области могут получить все услуги министерства имущественных отношений воспользовавшись компьютером. Все 43 сервиса ведомство перевело в онлайн режим. Об этом «360» рассказал министр имущественных отношений Юрий Филиппов.

Он подчеркнул, что для удобства пользователей на сайте есть специальные сервисы — подсказки для тех, кто пользуется услугами впервые. Они сразу подскажут, на какую кнопку и в какой последовательности нажимать, чтобы получить результат.

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Министр перечислил самые популярные услуги среди жителей Подмосковья которые они могут получить онлайн. Он подчеркнул, что все они касаются оформления земли.

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«Самые востребованные услуги это те, которые позволяют оформить свою землю. Это перераспределение, которое мы все знаем, как „прирезка“ и предварительное согласование на предоставление земельного участка», — перечислил министр Филиппов.

Он добавил, что также популярностью среди жителей и предпринимателей пользуется услуга о размещении объектов на своих земельных участках.