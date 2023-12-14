Подмосковье 14 декабря 2023, 16:24 Минимущества Подмосковья напомнило правила подготовки к покупке участка Unsplash

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Министерство имущественных отношений Московской области напомнило, как правильно подготовиться к покупке участка. Прежде всего необходимо узнать, действительно ли земля предназначена для строительства.

«Тренд на строительство частных домов набирает силу. И на подмосковном рынке сейчас очень много предложений по земле, в том числе активно выставляют на продажу земельные участки в коттеджных поселках», — пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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По ее словам, подходить к строительству домов следует ответственно, так как возвести объект можно не каждом участке. Например, на участках с уникальным числовым обозначением 1.5. разрешено осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях.

Больше ничего на этом земельном участке делать не разрешено, в том числе осуществлять строительство основного садового дома, который подлежит регистрации в Росреестре и/или строительство хозяйственных построек.

Узнать, какой вид разрешенного использования у земельного участка можно на Публичной кадастровой карте, вбив туда кадастровый номер объекта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот — важная задача для экономики.

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