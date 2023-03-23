Подмосковье 23 марта 2023, 14:48 Минимущества Подмосковья напомнило о возможностях сервиса «Земля для стройки» https://zotongroup.ru/articles/vybiraem-poselok-i-uchastok-dlya-stroitelstva-zagorodnogo-doma/

Читать 360tv в

Минимущества Подмосковья напомнило о возможностях сервиса «Земля для стройки». Его разработали по поручению правительства России. С помощью сервиса на публичной кадастровой карте можно найти земли, на которых можно построить жилье.

На данный момент 46 участков земли в Московской области площадью 107 гектаров отдали под строительство жилых домов.

Реклама

«Управление совместно с правительством Московской области проводит сбор и анализ данных о земельных участках и территориях, в том числе находящихся в федеральной собственности, для определения возможности вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства и наполнению Банка земли новыми территориями», — сообщил замруководителя управления Владимир Бирюков.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сотни жителей аварийных домов в Рузе получат ключи от комфортных квартир в этом году. Под расселение попало 11 ветхих построек.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».