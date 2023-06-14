Подмосковье 14 июня 2023, 16:34 Минимущества передало Лобне еще 120 гектаров земли для многодетных семей

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Министерство имущественных отношений Подмосковья передало Лобне 120 гектаров земли для многодетных семей. Всего более 400 семей получат участки в районе деревни Трехденево городского округа Клин.

Более 400 многодетных семей из Лобни получат земельные участки, которые расположены в районе деревни Трехденево городского округа Клин.

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«Практика по передаче областной земли используется по отношению к тем округам, которые имеют дефицит земель и не могут обеспечить в полной мере многодетных», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Всего Минимущества в этом году планирует передать 33 участка общей площадью более 490 гектаров в 12 муниципальных образованиях. Так, около четырех тысяч многодетных семей смогут бесплатно получить землю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что социальные льготы получают три миллиона жителей региона.

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