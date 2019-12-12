Минимальный взнос за капремонт в Подмосковье не изменится в 2020 году

Третий год подряд не меняется размер минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. В 2020 году он по-прежнему составит 9,07 рубля с одного квадратного метра. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский напомнил, что минимальный взнос за капремонт в регионе не меняется уже два года.

«И на 2020 год губернатором Андреем Воробьевым принято решение оставить уровень минимального взноса прежним, то есть 9,07 рубля с квадратного метра», — уточнил и. о. главы МинЖКХ Подмосковья.

При проведении капитального ремонта обновляются фасады, кровли, идет замена инженерных систем, ремонт подвальных помещений, фундаментов, устанавливаются общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов и полностью меняется устаревшее лифтовое оборудование.

Мероприятиям по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилых зданий на территории области уделяется особое внимание.

Передовые практики и опыт Московской области в реализации программы капитального ремонта успешно используются во многих регионах Российской Федерации.

С начала года в Подмосковье ремонтные работы в рамках региональной программы прошли в более чем 2,4 тысячи жилых зданий.

Программа капремонта Московской области является самой большой в России. Она реализуется с 2014 года и рассчитана до 2049 года. За этот период обновят в общей сложности свыше 44,3 тысячи многоквартирных домов.

С 2014 по 2019 годы в рамках программы капитального ремонта в регионе отремонтировано более 11,2 тысячи многоквартирных домов, за счет чего улучшены жилищные условия свыше 1,7 миллиона жителей региона.