Минимальный размер зарплаты в Подмосковье вырастет с 1 ноября

С 1 ноября 2019 года минимальный размер зарплаты в Подмосковье составит 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

На заседании правительства Московской области во вторник одобрили проект соглашения о новом размере минимального размера заработной платы в регионе.

«С 1 ноября 2019 года устанавливается минимальная заработная плата в размере 15 тысяч рублей, на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Московской области, составляющей за второй квартал 2019 года 14 547 рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Действие соглашения распространяется на всех работодателей региона, кроме организаций, которые финансируют из федерального бюджета.