Мини-стадион и хоккейная площадка появятся в Ступине

В городском округе Ступино начали работы по обустройству новых спортивных объектов. В селе Ситне-Щелканово, на улице Спортивной, появится мини-стадион, а в поселке Михнево, на улице Библиотечной, откроют многофункциональную хоккейную площадку.

В селе Ситне-Щелканово, на улице Спортивной, строят мини-стадион. На территории объекта будут расположены футбольное поле 107 на 70 метров с искусственным покрытием, трибуны на 224 места, беговые дорожки и прыжковая зона для тренировок легкоатлетов. Кроме того, здесь появятся площадки для игровых видов спорта и для воркаута.

Источник фото: телеканал «360»

В поселке Михнево, на улице Библиотечной, готовят основание под будущую многофункциональную хоккейную площадку. Размер площадки составит 1456 квадратных метров (26×56 метров). Здесь оборудуют трибуны для зрителей на 32 места, а также раздевалки для команд.

Источник фото: телеканал «360»

«Уже этой осенью в городском округе Ступино появятся спортивные объекты, на которых можно будет заниматься спортом в любое время года. На мини-стадионе предусмотрены специальные зоны сразу для нескольких видов спорта. Помимо футбола, это и легкая атлетика, и воркаут, и игровые виды спорта. На многофункциональной хоккейной площадке в теплое время года можно будет играть в футбол, волейбол и баскетбол, а зимой здесь будет заливаться каток. Инфраструктура площадки позволит также проводить соревнования — здесь предусмотрены трибуны и раздевалки для команд», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Министр добавил, что работы ведутся в рамках госпрограммы «Спорт Подмосковья» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Завершить работы на объектах планируется в сентябре этого года.