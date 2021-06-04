«360» пережил несколько ребрендингов, последний произошел в 2018-м году. В этот раз на ПМЭФ был представлен новый логотип канала, который символизирует орбиту СМИ. Перемены «360» оценила в интервью вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

— В последние годы у жителей московского региона, да и у всех россиян, сильно изменилась модель потребления контента. Телевидение перестало быть первоисточником новостей, как канал «360» адаптировался к новой реальности?

— Семь лет назад телеканал «360» (на тот момент «Подмосковье») совершил мини-революцию. Был большой ребрендинг, поменялось руководство, пришла новая увлеченная и профессиональная команда. Помимо внешней формы, тогда сильно поменялось и содержание.

Но пришло время второй мини-революции. Возможно, телевидение за эти годы и не сильно изменилось, но у людей точно поменялся подход к медиапотреблению. Сегодня мы должны уметь доносить до жителей те новости, которые им нужны, которые им интересы на разных площадках. Предлагать разные форматы и разные точки зрения. Давать выбор.

За один день невозможно перестроить большую машину, поэтому все происходило поэтапно. Последние годы канал осваивал digital, увеличивал аудиторию в соцсетях и добивался признания среди интернет-СМИ. Мы прошли путь от регионального телеканала до большого кросс-медийного холдинга. Новые технологии позволяют не только доносить контент до большего числа зрителей и читателей, но и экономить ресурсы. Команда канала научилась адаптировать один и тот же материал под разные площадки — например, корреспонденты и новостные бригады понимают, что их цель — успешность материала на YouTube-канале или в Facebook, а не просто его появление в эфире ТВ. Такая модель работает — интернет-площадки позволяют в режиме реального времени видеть статистику просмотров и оценивать успешность материала, в отличие от телевидения, где системы измерения не такие быстрые и точные.

Источник фото: телеканал «360»

У YouTube «360» — уже больше миллиона подписчиков, в начале этого года мы получили золотую кнопку. Такими результатами могут похвастаться немногие СМИ — мы уже обошли РБК, РЕН ТВ, «Москву 24». И цифры не перестают расти.

— Вы упомянули об экономии ресурсов. Может, на канале планируются какие-то технологические нововведения?

— В этом году команда канала решила частично отказаться от громоздкого телевизионного оборудования и сделать своих корреспондентов полноценными авторами. Теперь они могут сделать сюжет, спецрепортаж или вести онлайн-трансляцию с мест ЧП с одним iPhone в руках. Это позволяет нам быстрее доносить наши новости до аудитории. На этом форуме решили провести эксперимент и изменить процесс записи и другого формата — интервью. Все съемки также ведутся на iPhone.

— Телеканал «360» пережил несколько ребрендингов, последний произошел в 2018-м году. Сейчас на ПМЭФ мы впервые увидели новый логотип канала. Расскажете, что означают изменения?

— Да, по сути на ПМЭФ произошла такая мини-презентация. Прежний логотип с ГЦП создавался в телевизионную эпоху, поэтому там и были привычные нам цветные полосы. Ярко, красиво. Но стоять на месте нельзя. Поэтому мы и решили обновить логотип. Сделать его более актуальным. Сейчас он соответствует тем трансформациям, которые происходят на канале — ориентир на digital. Основными площадками стали сайт, социальные сети и, конечно, YouTube. И руководство, и вся редакция уже давно работают в этой системе координат.

Что поменялось в логотипе? Теперь цифры 360 вписаны в орбиту. Это отсылка к космическим спутникам, которые непосредственно участвуют в передаче интернет-сигнала. Одновременно это и новая орбита нашего СМИ, новая высота, к которой стремится телеканал и все его цифровые площадки.

Источник фото: телеканал «360»

— Мир не стоит на месте, мы постоянно узнаем о появлении новых площадок, социальных сетей, мессенджерах. Удается ли каналу заходить на новые digital-площадки и увеличивать молодую аудиторию?

— Канал следит за трендами и понимает, как быстро все меняется в digital. Я приведу в пример TikTok — казалось бы, развлекательная платформа для школьников. Но мы поняли, что необходимо работать и с этой аудиторией. Сейчас «360» — самое крупное русскоязычное СМИ на платформе, число подписчиков уже превысило четыре миллиона человек. Знаю, что редакция долго нащупывала, пробовала разные форматы, но уже сейчас пришла к понимаю, что и как надо там делать. Причем это не только развлекательный контент. Туда органично можно вписать и общественно-политическую повестку.

Что касается самого телеканала — он тоже пришел в digital. Вещание запустили на крупных интернет-площадках: «Яндекс. Эфир», ivi.ru, Megogo и других.

Сайт, социальные сети — все это тоже живет и развивается. Уже несколько лет мы входим в топ-5 самых цитируемых интернет-СМИ в России, в марте 2021-го были на третьем месте, уступив только таким крупным СМИ как RT и РБК. А другой проект 360 — «Маленькие большие новости» в Instagram уверенно держит планку в 1 млн подписчиков.

Мы живем в мире быстро меняющихся технологий и сейчас ни в коем случае нельзя стоять на месте. Я думаю, что здесь коллеги идут в верном направлении.