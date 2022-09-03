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03 сентября 2022, 11:33

Мини-наукоград открылся в Балашихе на фестивале «Хочу все знать»

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Первый научный фестиваль «Хочу все знать» прошел в Балашихе. В рамках мероприятия открыли мини-наукоград.

Юные инженеры, химики и физики представили на фестивале свои проекты.

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Например, Алиса Куринная и Юля Бескова показали робота-теплицу. На его создание ушло около двух недель. Юля занималась программированием задач, Алиса собирала конструкцию.

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«Он следит, чтобы растения находились в тепле и росли. Если солнечного света недостаточно, то он закрывает шторы и включает искусственный свет — и искусственным светом растения насыщаются», — рассказала Алиса.

Посетителям понравился и робот-промобот «Интеграл». Его создали в Перми.

«Он работает как робот-промоутер. Умеет танцевать, выполнять развлекательные функции, он у нас еще проводит викторину», — рассказал техник Владислав Ярошенко.

Он уточнил, что на фестивале робот развлекал посетителей: танцевал, рассказывал анекдоты, отвечал на вопросы. Также робот может сделать фотографию на память и распечатать ее.

В другом уголке мини-наукограда школьники ставили химические опыты. Например, смешали сахарную пудру с содой, выложили на песок со спиртом и подожгли горелкой.

«Вот такая гремучая змея получилась», — отметил один из участников фестиваля, Аркадий Фролов, и продемонстрировал результат.

Дети изучали химию без сложных формул: только на наглядных примерах, с возможностью все сделать самим.

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Балашиха

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