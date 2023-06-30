30 июня 2023, 10:41
Мини-гостиницы откроют на фермерском хозяйстве в Павловском Посаде
Фермерское хозяйство «Демидовское подворье» развивает агротуризм в Павловском Посаде. Вскоре там откроются мини-гостиницы для постояльцев.
Анатолий Кузин открыл фермерское хозяйство «Демидовское подворье» в 2014 года. Сейчас там развивают популярное сегодня направление — агротуризм.
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Гости могут приобрести на ферме свежую молочную и мясную продукцию. Там также работает банкетный зал в деревенском стиле и зоопарк. Его главные герои — цирковые медведи и два медвежонка. Кроме косолапых, там живут дикобразы, еноты, лисы, лошади разных пород и другие животные.
Сейчас на ферме готовятся к открытию мини-гостиницы для туристов.
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Туризм
Сельское хозяйство
Павловский посад
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