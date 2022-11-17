Подмосковье 17 ноября 2022, 09:43 Мини-гостиница в Мытищах создаст новые рабочие места

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Мини-гостиницу построят в деревне Новогрязново в Мытищах вблизи Клязьминского водохранилища. Там смогут трудоустроиться 10 человек. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

В гостинице обустроят восемь одноместных и двухместных номеров. В здании откроют кафе, магазин и предприятия сферы услуг. Отель расположится в 13 минутах ходьбы от Клязьминского водохранилища, где отдыхающие смогут загорать, купаться, прокатиться на лодке, заняться виндсерфингом или водными лыжами.

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В проект вложат 60 миллионов рублей.

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