17 ноября 2022, 09:43
Мини-гостиница в Мытищах создаст новые рабочие места
Мини-гостиницу построят в деревне Новогрязново в Мытищах вблизи Клязьминского водохранилища. Там смогут трудоустроиться 10 человек. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.
В гостинице обустроят восемь одноместных и двухместных номеров. В здании откроют кафе, магазин и предприятия сферы услуг. Отель расположится в 13 минутах ходьбы от Клязьминского водохранилища, где отдыхающие смогут загорать, купаться, прокатиться на лодке, заняться виндсерфингом или водными лыжами.
Реклама
В проект вложат 60 миллионов рублей.
Реклама
Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.
Мытищи
Туризм
Строительство
Рабочие места
Реклама
Реклама