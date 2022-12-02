Подмосковье 02 декабря 2022, 16:41 Мини - детский сад на 100 мест откроют в ЖК «Новоснегиревский» в Истринском округе

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«Палисадик» вскоре откроют в Истринском округе. Небольшой детский сад, рассчитанный всего на 100 мест, появится в ЖК «Новоснегиревский». Помещение будущего садика осмотрела глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

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Программа строительства подобных учреждений была запущена областным правительством для ликвидации дефицита мест в детских садах Подмосковья. Открытие такого центра в ЖК «Новоснегиревский» стало возможным благодаря инвестиционному соглашению с застройщиком микрорайона.

В «Палисадике» предусмотрены три групповые комнаты, кухня, санузлы, а также небольшой холл для ожидания. За счет средств бюджета Московской области уже приобретено все необходимое оборудование: мебель для групповых помещений и холла, весь необходимый инвентарь для кухни, сантехника, игрушки и прочее.

«Данное помещение мы получили в рамкам инвестиционного соглашения с застройщиком, поэтому данный „Палисадик“ начнет функционировать по нашей дорожной карте ориентировочно в первом квартале следующего года», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Ремонт помещения будет производен за счет муниципального бюджета. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры, в результате которых будет определен подрядчик для выполнения данных работ.

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