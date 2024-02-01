Подмосковье 01 февраля 2024, 12:41 Мингосуправления Подмосковья рассказало о возможности бесплатно отправить открытку с выставки «Вселенная BRICS» Unsplash

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Ограниченный тираж открыток с видами из космоса подготовили для посетителей на выставке «Вселенная BRICS» в Москве. 1 февраля каждый желающий сможет бесплатно отправить такой сувенир по почте.

На открытках — уникальные снимки с Международной космической станции и наземные фото объектов ЮНЕСКО из городов БРИКС. Авторы фото — российские космонавты и фотографы, а также их коллеги из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. «Почта России» доставит сувениры адресатам.

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Выставка открылась в Музее космонавтики в Москве. Она демонстрирует красоту Земли с разных ракурсов. Во время экспедиций на МКС космонавты Роскосмоса сняли объекты культурного наследия ЮНЕСКО с высоты 400 километров. Проект объединил космос и фотоискусство.

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