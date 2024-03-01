Подмосковье 01 марта 2024, 10:46 Мингосуправления Подмосковья предупредило жителей о новой схеме мошенничества через социальные опросы Unsplash

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В Мингосуправления Подмосковья рассказали в новой схеме мошенничества. Злоумышленники предлагают жителям поучаствовать в предвыборном опросе за вознаграждение, а после завершения просят указать данные банковской карты.

По новой схеме обмана мошенники предлагают пользователям интернета пройти опрос. Для этого нужно скачать мобильное приложение, ответить на несколько вопросов, а затем — указать данные карты и предоставить доступ к контактным данным и СМС. В результате человек может потерять свои деньги.

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Чтобы не попасться на уловки мошенников, важно пользоваться только проверенными интернет-ресурсами, не соглашаться на установку стороннего программного обеспечения, проверять информацию в Сети и не совершать банковских операций с непонятным назначением.

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