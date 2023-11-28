Подмосковье 28 ноября 2023, 12:30 Мингосуправления Подмосковья назвало топ популярных тем обращений от жителей за неделю Unsplash

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Рейтинг самых популярных тем обращений от жителей составили в Подмосковье. За неделю в топ вошли: содержание дворов и общественных пространств, медицина, транспорт и дороги.

Портал «Добродел» заработал в Подмосковье в 2015 году. Это удобная площадка для взаимодействия жителей и органов власти.

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Чтобы оставить заявку на волнующую тему, достаточно описать причину обращения и прикрепить фото. Когда сообщение отправлено, можно отслеживать его статус и оценивать качество ответа исполнителя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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