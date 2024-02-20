Подмосковье 20 февраля 2024, 11:10 Мингосуправления Подмосковья напомнило о комплексной кадастровой онлайн-услуге Unsplash

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Для удобства жителей Подмосковья на портале госуслуг четыре кадастровые услуги объединили в комплекс. Теперь для их получения достаточно одного заявления. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежды Куртяник, в комплекс входят: декларация о характеристиках объекта недвижимости, заявка на исправление ошибок при подсчете кадастровой стоимости, разъяснение по кадастровой стоимости и исправление замечаний к проекту отчета об определении кадастровой стоимости.

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Комплекс услуг доступен на региональном портале в разделе «Земля и стройка». Подать заявку могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Срок предоставления зависит от конкретной услуги и составляет от двух до 30 рабочих дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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