Подмосковье 05 января 2023, 20:10 Минэнерго: ТЭК Подмосковья готов к аномальным морозам

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В Подмосковье в связи с резким понижением температуры воздуха прошло оперативное совещание с заместителями глав муниципалитетов, ответственных за ЖКХ. Его провел министр энергетики региона Александр Самарин, сообщили в пресс-службе ведомства.

Температура воздуха достигнет −30 градусов, это на 10–17 градусов ниже климатической нормы, поэтому необходимо принять дополнительные меры, чтобы предотвратить отключение отопления или горячей воды, электро- и газоснабжения, отметил министр.

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«В случае возникновения технологического отказа на электросетях, питающих котельные, необходимо в первую очередь обеспечить объекты резервным электроснабжением», — сказал Александр Самарин.

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Для предотвращения и оперативного устранения аварийных ситуаций на электросетях в Московской области готовы 812 бригад, 2657 единиц спецтехники, 202 передвижные дизельные электростанции. Также на круглосуточном дежурстве находятся 72 аварийные бригады «Мособлгаза» для обеспечения надежного газоснабжения жителей в период морозов. Аварийно-восстановительная служба подготовила оборудование для обеспечения теплом в случае необходимости от автономных источников теплоснабжения — это блочно-модульные котельные, которые способны обеспечить резервным теплом 20 жилых домов с 10 тысячами жителей, тепловые пушки, тепловентиляторы и парогенераторы.

Диспетчерская служба Минэнерго работает круглосуточно. По вопросам теплоснабжения нужно звонить по номеру 8 (498) 602-01-40; по вопросам электро- и газоснабжения — 8 (498) 602-31-65.

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