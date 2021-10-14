Минэнерго Подмосковья вошло в топ-5 ведомств по динамике снижения жалоб жителей

На портале «Добродел» подвели итоги работы с обращениями граждан за 3-й квартал 2021 года. Процент жителей Подмосковья, которые не удовлетворены качеством решения их проблем, снизился с 16% до 8%.

Министерство энергетики заняло 4-е место в рейтинге по динамике снижения жалоб среди других ведомств Московской области.

«За 2 недели октября данный процент снизился еще на 2 процентных пункта и составил 6%. Работа продолжается в ежедневном режиме, рассматриваются проблемные вопросы, принимаются меры системного характера по исключению повторных обращений. Наблюдается устойчивая динамика снижения, значит, мы движемся в правильном направлении», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Как отметил министр энергетики Подмосковья, это стало возможным благодаря пересмотру принципа работы персонала, отвечающего на обращения граждан. Также улучшилось взаимодействие с электросетевыми и ресурсоснабжающими организациями.