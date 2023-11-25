25 ноября 2023, 14:48
Минэнерго Подмосковья провело встречу с представителями «Мособлтеплоэнерго»
Заседание министерства энергетики, посвященное итогам работы с «Мособлтеплоэнерго» и муниципалитетами региона, состоялось в Подмосковье. По его итогам было подписано соглашение, которое предполагает взаимодействие по обширному комплексу рабочих вопросов.
На совещании обсуждались несколько важных вопросов. В частности, участники рассмотрели перспективы внедрения системы «Управление задолженностью за топливно-энергетические ресурсы Московской области». По данным Минэнерго, система в настоящее время проходит испытания в семи муниципалитетах и начнет свою работу в первой половине 2024 года.
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Также на встрече обсудили перспективы изменения методик государственной программы финансовой помощи муниципалитетам для погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы.
Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин отметил, что помощь городским округам в решении проблем с долгами является крайне важной. Сейчас ведется работа над различными подходами к предоставлению такой помощи в соответствии с законодательством.
Кроме того, участники совещания уделили отдельное внимание взаимодействию между «Мособлтеплоэнерго» и Минэнерго. По результатам встречи было подписано соглашение.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о контроле за обращениями по отоплению в регионе.
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Электричество
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