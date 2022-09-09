Минэнерго Подмосковья поможет еще 16 предприятиям решить проблемы с газом и электричеством | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 12:32 Поделиться Telegram

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Viber Минэнерго Подмосковья поможет еще 16 предприятиям решить проблемы с газом и электричеством unsplash.com

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Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин провел совещание с представителями бизнеса нескольких округов — Орехово-Зуева, Воскресенска, Павловского Посада и Щелкова. Обсуждались такие вопросы, как присоединение к электросетям, газу, водоснабжению и водоотведению. На встречу пришли также представители ресурсоснабжающих организаций.

«Бизнесу необходимо помогать. Некоторые предприятия округа готовы расширяться, строиться и создавать новые рабочие места, но зачастую сделать это мешают коммунально-хозяйственные проблемы: не хватает электроэнергии, нет газа или не подведены другие коммуникации. По поручению губернатора Подмосковья проводим рабочие встречи с бизнесом, где разбираем каждую проблему индивидуально вместе с ресурсоснабжающими компаниями», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

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За время встречи сразу 16 организаций бизнеса получили готовые решения по своим вопросам. Чаще всего предприниматели говорили о том, что у них существует проблема высокой стоимости подсоединений к электричеству и газу, а также долгое рассмотрение документов ресурсоснабжающими организациями. На обсуждении удалось минимизировать расходы и сократить сроки рассмотрения заявок.

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Самые сложные вопросы были взяты на рассмотрение Министерством энергетики Подмосковья. Ведь развитие каждого завода дает новые рабочие места для жителей региона, налоговые отчисления, которые можно задействовать для строительства и ремонта дорог, на благоустройство территорий. Александр Самарин в ходе встречи поручил за ближайшие две недели обеспечить выполнение всех принятых на совещании решений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что инвестиции — одна из движущих сил развития территорий. По его словам, с января регион привлек в экономику 500 миллиардов рублей. Цель — триллион рублей за год.

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