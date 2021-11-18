Минэнерго Подмосковья поддержало международную акцию «Мне не фиолетово» в День недоношенных детей

Министерство энергетики Московской области во Всемирный день недоношенных детей поддержало акцию #МнеНефиолетово. В этом году она объединила более 200 стран, в ней приняли участие более 30 регионов России.

Мероприятие организовал благотворительный фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо». Фиолетовая подсветка, как символ сострадания и надежды на счастливую жизнь новорожденных, была включена на административных зданиях компании ПАО «Россети Московский регион», АО «Мособлгаз и АО «Мособлэнерго», рассказали в пресс-службе регионального Минэнерго.

Источник фото: телеканал «360»

По статистике каждый десятый ребенок в мире рождается раньше срока. Во Всемирный день недоношенных детей органами власти и представителями бизнеса организуется фиолетовая подсветка культурно-исторических зданий, соцобъектов, деловых центров и других учреждений, чтобы привлечь внимание к проблеме преждевременных родов.

Источник фото: телеканал «360»

Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что ведомство поддерживает акцию уже второй год подряд, так как она способна наглядно показать возможность объединить усилия гос органов и общественности для достижения общих целей.

По данным регионального Минздрава, за 10 месяцев этого года в Подмосковье спасли более 650 недоношенных детей.