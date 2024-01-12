Подмосковье 12 января 2024, 15:43 Минэнерго Подмосковья опровергло фейк об отключениях электричества компанией «Мосэнергосбыт» Unsplash

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Информация о плановых отключениях электричества компанией «Мосэнергосбыт» с 14 января по 31 марта является ложной. Об этом предупредили в Министерстве энергетики Подмосковья.

Новость, которая размещается в социальных сетях о якобы плановых отключениях электроснабжения сотрудниками «Мосэнергосбыта», — фейк. Жителей призвали быть бдительными и не доверять непроверенным источникам. Всю актуальную информацию о деятельности «Мосэнергосбыта» можно получить на официальном сайте компании.

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Ранее ГУБР Подмосковья предупредило, что в интернете появились фейки об отключениях центрального отопления.

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