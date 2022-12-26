Подмосковье 26 декабря 2022, 14:50 Минэнерго Подмосковья напомнило правила безопасного использования газа

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Мособлгаз напоминает жителям Подмосковья о необходимости соблюдать правила безопасного использования газа в новогодние праздники.

Жителей Подмосковья информируют, что соблюдение простых правил безопасности может предотвратить несчастные случаи, связанные с газом. Так, нельзя сушить вещи над газовой плитой и использовать ее для обогрева помещения. Кроме того, специалисты напоминают, что в морозные и ветреные дни тяга в дымоходах газовых приборов может быть ухудшена, поэтому в такие дни необходимо особенно внимательно проверять тягу перед включением газа.

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Отмечается, что отключение отопительных котлов в частных домах может привести к выходу из строя системы отопления, поэтому приборы нельзя оставлять без присмотра более чем на 10 часов.

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В случае утечки газа необходимо звонить по номеру 112. До приезда аварийной бригады необходимо проветрить помещение. В это время также нельзя зажигать огонь и пользоваться электричеством.

В декабре стало известно, что план по установке датчиков по утечке газа в Подмосковье выполнили на 90%. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что вопрос обеспечения газовой безопасности в жилых домах остается в приоритете руководства Московской области.

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