Минэнерго Подмосковья напомнило о правилах безопасности при использовании газа в быту | 360°

Подмосковье 02 октября 2022, 00:21 Поделиться Telegram

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Viber Минэнерго Подмосковья напомнило о правилах безопасности при использовании газа в быту

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Министерство энергетики Московской области в очередной раз напомнило жителям региона, что соблюдение простых правил безопасности может предотвратить несчастные случаи, связанные с газом. В пресс-службе ведомства призвали к осторожности и внимательности жителей, поскольку в ночь на 1 октября в Коломне была частично разрушена одна из квартир из-за утечки газа. К счастью, никто не пострадал серьезно, несущие конструкции не разрушены.

ГСУ СК России по Московской области

Собственники при ремонте, по всей видимости, забыли о правилах газовой безопасности. При обследовании квартиры обнаружена утечка газа на опуске к газовой плите — был приоткрыт кран на опуске, самой газовой плиты на месте не было.

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В Минэнерго напомнили, что запрещено осуществлять самовольную перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, а также самовольно проводить демонтаж газового оборудования.

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Также следует помнить о правилах пожарной безопасности при использовании газовых плит:

1. Не оставляйте без присмотра работающий газовый прибор.

2. По окончании пользования газом закройте краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллона внутри помещения — дополнительно закройте вентиль у баллона.

3. Ни в коем случае не проводите самостоятельную установку оборудования, не допускайте к газовым трубам и приборам организации, которые не имеют специальной лицензии на проведение подобных работ. Из-за неправильного монтажа, произведенного неквалифицированным специалистом, может произойти утечка газа.

4. Не используйте плиту для обогрева помещения.

5. Не оставляйте работающим газовое оборудование без присмотра или под присмотром детей дошкольного возраста;

6. Всегда проветривайте помещение, в котором находятся газовые плиты, котлы или горелки. Хорошая вентиляция — гарант безопасности при пользовании газом.

7. Не пользуйтесь устаревшим газовым оборудованием.

8. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закройте краны горелок, вызовите аварийную службу по номерам телефонов 04 или 104.

9. Не препятствуйте доступу сотрудников газовой службы к оборудованию во время ежегодных проверок котлов и колонок, которые проводятся согласно договору на техническое обслуживание.

10. Заключайте договор на техническое обслуживание газовых приборов только со специализированной организацией, имеющей разрешение на выполнение данных работ.

При появлении в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки и вызвать аварийную службу по телефонам 104 или 112, напомнили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

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