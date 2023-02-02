02 февраля 2023, 13:39
Минэнерго Подмосковья напомнило о необходимости вовремя менять счетчики в доме
Министерство энергетики Московской области напомнило жителям о необходимости своевременной замены приборов электроэнергии. Подать заявку на выполнение работ можно на портале потребителя «Мособлэнерго».
Оборудование необходимо менять в случае выхода прибора учета из строя, его утраты, истечения срока эксплуатации или интервала между поверками.
Реклама
Заявление о замене прибора учета электроэнергии можно подать в электронном виде по почте mail@mosoblenergo.ru или в центрах обслуживания клиентов АО «Мособлэнерго».
В Министерстве энергетики Подмосковья отметили, что потребителям многоквартирных домов, подключенных к сетям «Мособлэнерго», необходимо обратиться к гарантирующему поставщику электроэнергии, чтобы заменить счетчики.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Электричество
Реклама
Реклама