Подмосковье 05 сентября 2023, 16:48 Минэнерго Подмосковья напомнило о необходимости проводить ТО газового оборудования в домах Мособлгаз

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С 1 сентября в Подмосковье вступил в силу закон, который предписывает техническое обслуживание ВДГО и ВКГО в домах единой спецорганизации — «Мособлгазу». Жителям региона напоминают, что поддержание оборудования в надлежащем состоянии по-прежнему находится под их ответственностью.

Договоры на проведение ТО, заключенные собственниками квартир до дня вступления в силу этого закона, будут действовать до их прекращения или расторжения, но не позднее 1 января 2024 года.

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Техобслуживание будет проводиться раз в год. Работы включают в себя: устранение утечек газа, очистку оборудования от загрязнений, проверку тяги дымохода и элементов системы безопасности, а также инструктаж по газовой безопасности в быту.

С 20 декабря на сайте будет опубликован график техобслуживания, а за 20 дней до начала работ жителям отправят электронные письма с датой проведения ТО.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье показало лучшие среди других регионов России результаты за время участия в президентской программе газификации домов. Благодаря ее продлению к 2030 году подключат еще 515 населенных пунктов.

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