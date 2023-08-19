Подмосковье 19 августа 2023, 22:51 Минэнерго Подмосковья на форуме «Управдом» отметило работу пяти председателей советов МКД Министерство энергетики Московской области

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На ежегодном областном форуме «Управдом» министр энергетики Подмосковья Александр Самарин вручил почетные грамоты членам Ассоциации председателей советов МКД за плодотворное сотрудничество. Награды получили пять жилищных активистов из Протвина, Лыткарина, Павловского Посада и Ленинского округа.

«Хочу поблагодарить Вас за коммуникацию, которая сложилась между нами за восемь лет работы Ассоциации. Я искренне рад, что есть такое большое количество неравнодушных людей, которые думают не только о себе, но и о других. Благодаря вашей работе мы можем менять жизни жителей региона к лучшему», — отметил министр.

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Форум «Управдом» проводят в Подмосковье с 2014 года. Его цель — обеспечить взаимодействие между жилищными активистами и органами местного самоуправления, а также вместе найти пути решения актуальных проблем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что систему ЖКХ в регионе модернизируют к 2028 году.

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