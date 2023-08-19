19 августа 2023, 22:51
Минэнерго Подмосковья на форуме «Управдом» отметило работу пяти председателей советов МКД
На ежегодном областном форуме «Управдом» министр энергетики Подмосковья Александр Самарин вручил почетные грамоты членам Ассоциации председателей советов МКД за плодотворное сотрудничество. Награды получили пять жилищных активистов из Протвина, Лыткарина, Павловского Посада и Ленинского округа.
«Хочу поблагодарить Вас за коммуникацию, которая сложилась между нами за восемь лет работы Ассоциации. Я искренне рад, что есть такое большое количество неравнодушных людей, которые думают не только о себе, но и о других. Благодаря вашей работе мы можем менять жизни жителей региона к лучшему», — отметил министр.
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Форум «Управдом» проводят в Подмосковье с 2014 года. Его цель — обеспечить взаимодействие между жилищными активистами и органами местного самоуправления, а также вместе найти пути решения актуальных проблем.
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ЖКХ
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